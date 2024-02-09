Піковий онлайн нового кооперативного екшену досяг понад 80 000 геймерів. Це рекорд серед ігор видавця, випущених на ПК.

Helldivers 2, кооперативний науково-фантастичний екшен-шутер від третьої особи, вийшов 8 лютого на PS5 і ПК, впевнено увірвався в чарт Steam. На цю мить гра є найбільш продаваним проєктом в магазині Valve.

Кооперативному екшену від Sony вдалося обігнати надпопулярну Palworld, яка довгий час утримувала першість. Додатково до цього у новинки є ще одне міні-досягнення – вона стала найпопулярнішим PlayStation-релізом в Steam, обійшовши God of War (2018).

При цьому Helldivers 2 незабаром після виходу назбирав багато негативних відгуків через поганий технічний стан, але через добу ситуація вирівнюється. Прямо зараз у "Стімі" рейтинг схвалення гри становить 68% при понад 10 тис. відгуках.

Helldivers 2 – це перший проект від Sony, випущений одночасно на ПК і PS5. Хоча минулі ексклюзиви PlayStation, такі як God of War, Marvel's Spider-Man і Death Stranding, врешті-решт вийшли на ПК, спочатку вони були доступні виключно на консолях Sony протягом декількох років.

Helldivers 2 є прямим продовженням Helldivers, кооперативного Sci-Fi шутера з видом зверху, що вийшов в 2015 році. Нова частина переносить франшизу у формат від 3-ї особи і має набагато більш реалістичне, криваве і жорстке художнє оформлення.

Зауважимо, що Helldivers 2 має повну підтримку кросплатформної гри, тобто гравці на ПК і PS5 зможуть грати разом без проблем і обмежень. На обох майданчиках гра коштує 1 199 грн.

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