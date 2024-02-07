Посередній екшен за мотивами "Загону самогубців" теж потрапив до топ-10.

Ігровий магазин Steam опублікував список найприбутковіших товарів на початок року. У топі найпопулярніших ігор серед геймерів переважають як нові релізи, так і перевірені хіти попередніх років.

Онлайн-"виживач" під назвою Palworld, натхненний всесвітом покемонів, можна сміливо назвати поки що найголовнішим релізом 2024-го. Він займає перше місце як в топі платних тайтлів, так і в топі з фрітуплей.

Слідом за ним йде новинка в особі Granblue Fantasy: Relink. Це аніме-екшн за популярною франшизою Granblue, яку багато шанувальників чекали досить давно. Крім одиночної кампанії в ній є і онлайн – і кількість одночасно граючих гравців становить вражаючі 100 тис.

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Третє місце займає розхвалена критиками Persona 3: Reload, ремейк культової японської рольової гри. Разом з тим, попри весь негатив навколо Suicide Squad: Kill the Justice League, грі все одно вдалося потрапити в десятку найприбутковіших тайтлів.

Зауважимо, що топ складений не за кількістю проданих копій, а за виручкою за цей період, що відображає реальний інтерес гравців до цих продуктів.

Найпопулярніші ігри початку 2024 року в Steam

Хоч лютий – найкоротший місяць в році, в найближчі кілька тижнів вийде багато очікуваних ігор для різної аудиторії: від RPG і супергеройських екшенів до піратських пригод і містичних адвенчур. Ми розповідали про головні релізи лютого 2024 року.

А якщо ви в пошуку портативної ігрової консолі, портал TechRadar склав топ найкращих, які можна купити на початку 2024 року. У списку є продукти Nintendo, Valve, Ayaneo, не тільки.

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