Знаменитий розробник займе крісло продюсера.

Наприкінці 2022 року стало відомо, що у виробництві знаходиться екранізація Death Stranding. З тих пір інформація про фільм не надходила, а нещодавно керівник розробки гри та директор Kojima Production Хідео Кодзіма згадав про свою роль у створенні картини. Він не зайняв крісло режисера, проте активно залучений в процес і виконує функції продюсера.

Про це знаменитий геймдизайнер розповів у публікації на особистому акаунті в Twitter. Кодзіма написав: "Щоб внести ясність, я беру активну участь у виробництві, супроводженні, розробці сюжету, зовнішнього вигляду, дизайну і змісту екранізації Death Stranding, але не відповідаю за режисуру".

Чому директор Kojima Production відмовився зняти фільм самостійно, невідомо. У минулому він неодноразово висловлював бажання зрежисувати якусь картину. Можливо, у Кодзіми зараз просто не вистачає часу. Геймдизайнер разом зі своєю студією активно працює над Death Stranding 2. При цьому керівник не повідомив, хто саме займе крісло режисера екранізації. Нагадаємо, за виробництво адаптації відповідає Hammerstone Studios, яка відома за фільмом "Варвар".

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Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

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