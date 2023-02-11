Одночасний онлайн в проекті майже досяг 700 тисяч чоловік.

Hogwarts Legacy зуміла стати лідером за переглядами серед одиночних ігор на Twitch. Це солідний рекорд, враховуючи наявність потужних конкурентів. А ось в Steam вона стала тільки третім найпопулярнішим проектом в своєму розряді за всю історію. Однак гра все одно продемонструвала вражаючі результати.

Піковий онлайн в Hogwarts Legacy в сервісі Valve склав 693 454 людини, згідно з даними на сайті Steam DB. Показник міг бути вище, якби частина користувачів не придбали Deluxe-видання. Вони отримали ранній доступ до гри на три дні раніше і не факт, що приєдналися до основної хвилі покупців на релізі.

Для видавництва Warner Bros. Interactive Entertainment Hogwarts Legacy стала найуспішнішим запуском в Steam. До цього рекордсменом була MultiVersus — умовно-безкоштовний змагальний екшен в дусі Super Smash Bros. Ultimate. Максимальний онлайн в ній склав 153 433 гравця.

Відео дня

Від проєктів на перших двох місцях за популярністю в одиночному сегменті Steam Hogwarts Legacy значно відстає. Лідируючу сходинку займає Cyberpunk 2077 з піковим онлайном більше мільйона людей, а слідом йде Elden Ring з показником 953 тисячі користувачів.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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