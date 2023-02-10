Вона пов'язана із зображенням територій на глобусі.

Hogwarts Legacy тільки сьогодні стане доступна у всіх країнах світу, але завдяки ранньому доступу в Deluxe-виданні вона вже перетворилася в беззаперечний хіт. Максимальний онлайн в Steam майже досяг позначки 490 тисяч чоловік, а на Twitch нова екшен-RPG зайняла місце лідера за переглядами серед одиночних ігор. Фанати "Гаррі Поттера" активно досліджують проект і знаходять різні деталі. Одна з них стосується історичної неточності.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом NutellaOrgies поділився цікавим спостереженням. Гравець знайшов глобус, який, судячи з оформлення оточення, знаходиться у факультетській вітальні Рейвенклову. На ньому зображений Прінс-Чарлз — острів у складі Канадського Арктичного архіпелагу. Однак ця територія не може бути присутня на будь-який з карт в грі.

Події Hogwarts Legacy розгортаються в 1890-х роках. Про хронологічний період розробники згадували ще під час анонсу. А ось Прінс-Чарльз відкрили тільки в липні 1948 року. Тобто на ігровому глобусі на місці острова має бути порожній простір. Правда, ця історична невідповідність ніяк не завадить насолодитися новою екшен-RPG.

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Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде сьогодні, 10 лютого 2023 року, на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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