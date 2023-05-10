А фанати так чекали проєкт в першій половині 2023 року.

Новини про Hollow Knight: Silksong виходять так рідко, що фанати чекають показу гри на кожній презентації вже протягом декількох років. Оголошення дати релізу навіть стало мемом в спільноті проєкту, адже Team Cherry наполегливо зберігала мовчання з цього приводу. І ось розробники раптово висловилися на тему релізу, правда не так, як всі розраховували. Вони офіційно оголосили про перенесення гри.

Інформація надійшла від Метью Гріффіна, керівника з маркетингу та видавництва Hollow Knight: Silksong. Він написав у Twitter: "Привіт, банда, невелике оновлення про Silksong. Ми планували випустити гру в 1-й половині 2023 року, але розробка все ще триває. Ми в захваті від того, як розвивається гра, вона стала доволі великою, тож ми хочемо витратити час на те, щоб зробити гру настільки гарною, наскільки це можливо".

Гріффін пообіцяв поділитися додатковою інформацією ближче до випуску. Однак ні дату виходу, ні приблизні терміни він не назвав. У коментарях користувачі розділилися на дві частини. Перші засмутилися заявою Team Cherry, тому що втомилися чекати, а другі — побажали успіхів і висловили готовність терпіти до релізу, скільки знадобиться.

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Hollow Knight: Silksong: детальніше про гру

Це екшен-платформер і продовження хітової Hollow Knight від студії Team Cherry. У другій частині головною героїнею стала Хорнет, принцеса-захисниця Халлоунеста. Вона потрапила в невідоме королівство і збирається здійснити паломництво на його вершину.

Дорогою користувачам доведеться багато битися. У грі реалізовано десятки видів ворогів і різноманітні бойові навички, які будуть поступово відкриватися Хорнет.

Hollow Knight: Silksong, як і перша частина серії, виконана у форматі метроідванії. Проєкт усипаний секретами, але багато з них вдасться відкрити тільки після отримання певних умінь.

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