Очікується шоу як мінімум на рівні минулих років.

Нехай з останніми релізами у Xbox, ігрового підрозділу Microsoft, не задалося, проте масштабні презентації компанія завжди вміла влаштовувати. Цей рік не стане винятком. Нещодавно корпорація оголосила, коли в 2023-му влаштує ігрове шоу Xbox Games Showcase.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному веб-сайті Xbox. У публікації сказано: "Ми раді повідомити, що 11 червня о 10 ранку за тихоокеанським часом (20:00 за Києвом) відбудеться пряма трансляція Xbox Games Showcase. Відразу після демонстрації ми покажемо Starfield Direct, глибоке занурення в довгоочікувану науково-фантастичну рольову гру від Bethesda Game Studios. Приєднуйтесь до нас, щоб побачити нові сюрпризи і перші погляди на ігри від наших неймовірно талановитих внутрішніх студій і наших численних творчих партнерів по всьому світу".

Шоу транслюватиметься з підтримкою 30 мов. Чи входить українська до списку, поки невідомо. На наступний день після заходу пройде Xbox Games Showcase Extended. Це розширена презентація з новинами про показані ігри та інтерв'ю з розробниками. Вона стартує теж о 20:00 за Києвом.

Відео дня

Що очікувати від Xbox Games Showcase

В рамках презентації точно покажуть вже анонсовані ігри від внутрішніх студій Microsoft. Сюди відносяться Fable, Avowed, Forza Motosport 7 тощо. Напевно компанія припасла і кілька анонсів.

Що стосується проектів партнерів, то тут простір для фантазії величезний. У Microsoft хороші відносини з CD Projekt RED, тому можна розраховувати на оголошення дати виходу доповнення до Cyberpunk 2077 або навіть тизер нового "Відьмака".

Ще повинні оголосити, коли відбудеться реліз Hollow Knight: Silksong. Минулого року трейлер гри показали саме на презентації Microsoft.

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