Щоб пограти в Silksong, необов'язково купувати Switch 2.

Розробники Hollow Knight: Silksong підтвердили, що гра вийде не лише на Nintendo Switch 2, а й на першій версії портативки.

Про це заявив Меттью Гріффін, який відповідає за маркетинг і видання проєкту. Таким чином, власникам першої консолі не доведеться переходити на нову платформу заради довгоочікуваного продовження.

Графічно Silksong теж зробив помітний крок уперед. Нові скріншоти, опубліковані в японському eShop, демонструють глибше опрацювання освітлення й атмосферності: тіні стали м'якшими, а візуальний стиль набув більшої виразності.

Відео дня

Реліз Silksong заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. При цьому гра буде доступна в перший день у бібліотеці Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що найвідданіший фанат Hollow Knight: Silksong не впевнений, що він хоче, щоб гра вийшла. "Дивно, але частина мене не готова, що це все закінчиться", - зізнається автор каналу Daily Silksong News, який уже 4 роки щодня випускає відео з новинами про Silksong.

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