Hollow Knight Silksong вийде на обох консолях Nintendo Switch / Фото - Team Cherry

Розробники Hollow Knight: Silksong підтвердили, що гра вийде не лише на Nintendo Switch 2, а й на першій версії портативки.

Про це заявив Меттью Гріффін, який відповідає за маркетинг і видання проєкту. Таким чином, власникам першої консолі не доведеться переходити на нову платформу заради довгоочікуваного продовження.

Графічно Silksong теж зробив помітний крок уперед. Нові скріншоти, опубліковані в японському eShop, демонструють глибше опрацювання освітлення й атмосферності: тіні стали м'якшими, а візуальний стиль набув більшої виразності.

Відео дня

Фото Silksong 08 квітня 2025
Фото Silksong 08 квітня 2025
Фото Silksong 08 квітня 2025
Фото Silksong 08 квітня 2025
Фото Silksong 08 квітня 2025
Фото Silksong 08 квітня 2025

Реліз Silksong заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. При цьому гра буде доступна в перший день у бібліотеці Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що найвідданіший фанат Hollow Knight: Silksong не впевнений, що він хоче, щоб гра вийшла. "Дивно, але частина мене не готова, що це все закінчиться", - зізнається автор каналу Daily Silksong News, який уже 4 роки щодня випускає відео з новинами про Silksong.

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