Анонс відбувся на презентації Nintendo Switch 2.

Скажемо прямо: рік виходу Hollow Knight: Silksong нарешті підтверджено! Щоправда, це не той феєричний трейлер, якого багато хто очікував.

Наприкінці Nintendo Direct було показано невеликий фрагмент гри, який підтвердив, що довгоочікувана гра вийде у 2025 році. Хоча це і не найдетальніший анонс, новина про дату релізу - вже велика перемога для шанувальників серії.

Новий фрагмент ігрового процесу, хоч і короткий, дасть фанатам масу тем для обговорення на роки вперед. У ролику можна побачити Хорнет, яка стрибає трав'яними платформами, ковзає схилами та б'ється з противниками за допомогою свого гострого шила.

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Хоча завжди є ймовірність, що дата релізу буде змінена, ця новина однозначно обнадіює, адже фанати не отримували таких підтверджень з 2022 року.

Раніше ми розповідали, що Silksong оселилася на першому місці в топі найочікуваніших ігор у Steam, хоч там її й ненадовго змістила inZOI.

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