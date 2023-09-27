PlayStation продовжує втрачати ексклюзиви на радість ПК-геймерам.

Ексклюзив платформи PlayStation, гра Horizon Forbidden West вийде на ПК на початку 2024 року. Такий анонс зробив видавець Sony. Хоча конкретна дата не називається, у гри вже є своя сторінка в цифровому магазині Steam, де можна її додати в списки бажаного.

Як і у випадку з іншими ексклюзивами, портованими на "боярську" платформу, Horizon Forbidden West отримає видання для персональних комп'ютерів у форматі Complete Edition, тобто, туди увійде не тільки основна гра, але і DLC Burning Shores, дія якого просіходіт після закінчення основної сюжетної кампанії.

Повне видання дозволяє повністю насолодитися знаменитою грою "Horizon заборонений захід" з бонусними матеріалами, в числі яких сюжетне доповнення "Палаючі берега", що продовжує сюжетну лінію основної гри, йдеться в описі гри в Стім. Української локалізації у гри немає, але є російська, що включає як текст, так і озвучку.

Також покупці в Steam отримають цифровий комікс, саундтрек, ігрові бонуси і цифровий артбук. Портуванням гри займається компанія Nixxes Software.

Таким чином, з моменту релізу гри на PS5 пройде близько двох років.

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