Схоже, пригоди Елой скоро продовжаться і на комп'ютерах.

Інсайдер billbil-kun – один з найнадійніших в ігровій індустрії. Він щомісяця розкриває добірки безкоштовних ігор для підписників PS Plus ще до офіційного анонсу. І його прогнози завжди збуваються. Цього разу інформатор повідав, який наступний PlayStation-ексклюзив буде перенесено на ПК.

Схоже, пригоди Елой скоро продовжаться і на комп'ютерах: за даними інсайдера, Horizon Forbidden West буде доступний у Steam та Epic Games Store, як і попередні релізи Sony. Причому реліз відбудеться вже "менш ніж через місяць", тобто до кінця жовтня 2023 року.

Наразі Horizon Forbidden West доступний лише на двох поколіннях ігрових консолей Sony – PS4 та PS5. Сиквел про пригоди Елой у світі, повному роботів, надійшов у продаж в лютому 2022-го, після чого отримав доповнення Burning Shores. Середня оцінка гри на Metacritic склала 88 балів зі 100.

Показово, що з релізу оригінальної Horizon Zero Dawn з PlayStation 4 на ПК пройшло три роки. У випадку з Forbidden West, якщо чутки підтвердяться, це буде найшвидший випуск ексклюзиву PlayStation на комп'ютерах.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора – Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'являється ще одна сюжетна лінія, яка змусить фанатів заговорити про неминуче продовження.

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