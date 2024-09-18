Гра отримає оновлене освітлення і модельки персонажів.

Entertainment Software Rating Board видала віковий рейтинг ще неанонсованому ремастеру Horizon: Zero Dawn. Проєкт отримав рейтинг Teen, тобто від 13 років, пише IGN.

Чутки про ремастер першої частини Horizon з'явилися ще восени 2022 року. Тоді анонімний інсайдер повідомив, що Sony готує перевидання для релізу на Playstation 5. У грі поліпшать технологію освітлення, зроблять чіткішими модельки персонажів, підтягнуть анімації, і загалом наблизять графіку до Horizon: Forbidden West.

Про геймплейні зміни заяв не було. Максимум, що планує студія - додати вкладку "Спеціальні можливості" з другої частини і точкові зміни для поліпшення ігрового досвіду.

Варто нагадати, що це не перша спроба Sony осучаснити перший Horizon. У 2021 році проєкт отримав патч для PS5, у якому додали режим, за якого гра працювала в 60 фпс і не зовсім чесних 4К - там використовували шаховий рендеринг.

Horizon: Zero Dawn: чим примітна ця серія

Horizon: Zero Dawn вийшла 2017 року як ексклюзив для Playstation 4. Приблизно 2020 року Sony ухвалила рішення про перенесення своїх ексклюзивів на персональні комп'ютери, і Horizon стала однією з перших ігор, яка перейшла з PSN у Steam.

Гравці та критики прийняли проєкт тепло, оцінивши його як і будь-яку гру у відкритому світі від Sony. Взимку 2022 року гра отримала сиквел із підзаголовком Forbidden West.

Навіть про приблизні дати релізу говорити поки рано. Заявлені на сайті ESRB платформи - Playstation 5 і ПК.

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