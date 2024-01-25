Комп'ютерний порт отримає різні поліпшення, включаючи можливість гри без обмеження фреймрейта і підтримку ультрашироких моніторів.

Компанія Sony розкрила дату релізу Horizon Forbidden West на ПК. Продовження знаменитого екшену від студії Guerrilla надійде в продаж вже 21 березня в Steam і EGS. Нагадаємо, порт був анонсований у вересні 2023 року.

Як і у випадку з іншими колишніми PlayStation-ексклюзивами, портованими на ПК, Horizon Forbidden West вийде у виданні Complete Edition, тобто туди увійде не тільки основна гра, але й сюжетне доповнення Burning Shores, дія якого відбувається після закінчення основної сюжетної кампанії.

Одночасно з анонсом дати виходу вийшов трейлер з демонстрацією фішок ПК-версії. У їх числі: можливість розблокування частоти кадрів, додаткові налаштування графіки, підтримка DualSense, а також технологій DLSS, FSR і XeSS.

У сервісі Steam та EGS вже стартували попередні замовлення Horizon Forbidden West Complete Edition. Вартість становить 1699 грн.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn. Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора – Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США та зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'являється ще одна сюжетна лінія, яка змусить фанатів заговорити про неминуче продовження.

Сиквел про пригоди Елой надійшов у продаж у лютому 2022 року, після чого отримав доповнення Burning Shores. Середня оцінка гри на Metacritic склала 88 балів зі 100.

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