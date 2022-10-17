Журналістам гра сподобалася, хоча без розгромних рецензій не обійшлося.

Сьогодні, 17 жовтня, спала заборона на публікацію оглядів A Plague Tale: Requiem. Пригодницький екшен з елементами стелса сподобався переважній більшості рецензентів. Однак деякі критики розгромили гру, поставивши низькі оцінки.

На Metacritic версії A Plague Tale: Requiem для PS5 і Xbox Series X отримали 84 і 86 балів після 37 і 10 рецензій відповідно. На ПК проект має 76 балів на основі 12 оглядів.

Журналісти похвалили пригодницький екшен за сюжет, персонажів, візуальну складову і деякі геймплейні елементи. А ось окремі критики гарненько "проїхалися" по бойовій системі A Plague Tale: Requiem і технічній реалізації. Витяги з рецензій кількох видань присутні нижче.

Відео дня

Player 2 (100 з 100): "A Plague Tale: Requiem розвиває всі аспекти оригіналу. Це міцна однокористувальницька гра, подібні до якої рідко зустрічаються в наші дні. Повна напруги, приємних головоломок і лютих спалахів бою, вона служить сильним продовженням і захоплюючим оповіданням у своїй ніші".

XboxEra (7 з 10): "У грі є багато хорошого. Оповідь, головоломки, бої і нові ігрові механіки створюють цікавий і гідний досвід, але збільшена тривалість гри не потрібна і створює відчуття, що сюжет затягнутий до межі".

VGC (2 з 5): "A Plague Tale: Requiem — це іноді захоплююча пригода, обтяжена поганим технічним виконанням і простим, повторюваним геймплеєм, який розчаровує".

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийде 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

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