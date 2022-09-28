У ролику показується зав'язка історії.

Asobo Studio і Focus Entertainment активно готуються до релізу пригодницької гри A Plague Tale: Requiem, продовження A Plague Tale: Innocence. Розробники випустили новий трейлер, який присвятили історії в прийдешньому проекті, зокрема, зав'язці.

Спочатку на відео показується, як головна героїня Аміція і її брат Гуго спробували почати нове життя після минулих жахів. Однак хвороба хлопчика знову почала прогресувати. Сестра намагається йому допомогти, але стикається з безліччю перешкод.

Гуго стверджує, що йому потрібно потрапити на загадковий острів, де він зможе зцілитися. Ось тільки землі Франції знову охопила чума, щурів стало більше, і тепер вони небезпечніші. В одному з моментів Аміція просить брата використати свою силу і припинити напад великої орди цих тварин.

Окрема увага в трейлері акцентується на персонажах. Аміцію і Гуго супроводжує їх старий знайомий Лукас, проте будуть і нові герої. Один з них воїн, а друга — судячи з усього, циганка.

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийде 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

Вас також можуть зацікавити новини: