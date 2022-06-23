Гру випустять в поточному році, як і було обіцяно.

Asobo Studio і Focus Entertainment опублікували геймплейну демонстрацію A Plague Tale: Requiem, сиквелу A Plague Tale: Innocence. У ролику показали битви, фрагменти потайного проходження, вивчення оточення і сюжетні епізоди. Розробники також розкрили дату релізу — гра стане доступна 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

На відео спочатку показується, як головні герої, Аміція і Гуго, прибули в якийсь табір. Тут вони спробували дізнатися про острів з двома великими горами. Пошуки інформації перервали солдати, які полюють за протагоністами.

Сестру з братом помітили, тому їм довелося поспішно тікати. Після постановочного епізоду з переслідуванням в ролику демонструються дві секції з битвами і потайним проходженням. Спочатку Аміція і Гуго намагаються впоратися з ворогами в просторій кімнаті з колонами, а потім — на відкритій кам'янистій місцевості.

Арени для битв стали просторішими — з'явилося більше місця для маневрів і хованок. Потайне проходження в Requiem фундаментально не змінилося в порівнянні з Innocence, проте воно обросло різними поліпшеннями і додатковими елементами.

Гуго тепер вміє сканувати місцевість і бачити силуети ворогів. Аміція отримала кілька нових пристосувань для відволікання і усунення ворогів. Наприклад, дівчина може кидати димові шашки і горщики з вибуховою сумішшю.

Що ще показали в демонстрації A Plague Tale: Requiem

Головна героїня володіє декількома анімаціями добивання зі спини. Вона усуває ворогів більш жорстоко, ніж в першій частині.

Аміція користується не тільки пращею, але і арбалетом, який спростить вбивство супротивників.

Гуго управляє щурами, а весь процес проходить від першої особи. Раніше розробники повідомили, що в A Plague Tale: Requiem на екрані можуть відображатися зграї до 300 тис. гризунів. У Innocence максимальне число було 5 тис.

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