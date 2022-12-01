Дату виходу гри "смутно представляє" навіть голова Bethesda.

Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард дав інтерв'ю Лексу Фрідману, ведучому власного подкасту. Він розповів, що студія прагне зробити The Elder Scrolls VI такою ж популярною, як попередня частина серії — Skyrim. Однак терміни релізу керівник все ще не може назвати.

"Skyrim вже 11 років, і в неї досі грають більше, ніж в будь-яку іншу нашу гру. Ніяких ознак уповільнення поки немає-ймовірно, вона буде популярною і через 10 років. Тому ми повинні думати про The Elder Scrolls VI як про гру, в яку будуть повертатися протягом 10-20 років. Такий підхід відразу змінює ставлення до розробки", — заявив Говард.

За словами керівника, оригінальна Skyrim пропонувала багато контенту для того, щоб користувачі поверталися в неї знову і знову. Але не менш вагому роль в популярності екшен-RPG на дистанції зіграли модифікації і фанатська спільнота. При розробці TES VI враховується важливість створення модів і участь шанувальників у розвитку проекту.

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У відповіді на питання про етапи розробки ігор Bethesda Говард повідомив, що студія рано приступає до написання музики. Частина саундтреку для The Elder Scrolls IV вже готова, і вона відрізняється від мелодії в першому тизері. А ось про терміни релізу керівник нічого не сказав. Він "смутно представляє", коли гра вийде, адже зараз студія зайнята Starfield.

"Якби я міг повернутися в минуле, я б зробив так, щоб мені не довелося чекати так довго", — додав Говард.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо опиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

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