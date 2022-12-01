Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард дав інтерв'ю Лексу Фрідману, ведучому власного подкасту. Він розповів, що студія прагне зробити The Elder Scrolls VI такою ж популярною, як попередня частина серії — Skyrim. Однак терміни релізу керівник все ще не може назвати.
"Skyrim вже 11 років, і в неї досі грають більше, ніж в будь-яку іншу нашу гру. Ніяких ознак уповільнення поки немає-ймовірно, вона буде популярною і через 10 років. Тому ми повинні думати про The Elder Scrolls VI як про гру, в яку будуть повертатися протягом 10-20 років. Такий підхід відразу змінює ставлення до розробки", — заявив Говард.
За словами керівника, оригінальна Skyrim пропонувала багато контенту для того, щоб користувачі поверталися в неї знову і знову. Але не менш вагому роль в популярності екшен-RPG на дистанції зіграли модифікації і фанатська спільнота. При розробці TES VI враховується важливість створення модів і участь шанувальників у розвитку проекту.
У відповіді на питання про етапи розробки ігор Bethesda Говард повідомив, що студія рано приступає до написання музики. Частина саундтреку для The Elder Scrolls IV вже готова, і вона відрізняється від мелодії в першому тизері. А ось про терміни релізу керівник нічого не сказав. Він "смутно представляє", коли гра вийде, адже зараз студія зайнята Starfield.
"Якби я міг повернутися в минуле, я б зробив так, щоб мені не довелося чекати так довго", — додав Говард.
Що відомо про The Elder Scrolls VI
- Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.
- Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.
- Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.
- Дата релізу гри поки невідома. Але якщо опиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.