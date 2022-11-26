Компанія спробувала виправдатися дивним чином.

Microsoft продовжує відстоювати право на придбання Activision Blizzard перед британським регулятором. В ході розгляду компанія спробувала пояснити, чому вона не збирається випускати The Elder Scrolls VI і Starfield на PlayStation.

Корпорація склала 111-сторінковий документ з доказами на користь схвалення поглинання. Microsoft включила в нього табличку з розбиттям своїх ігор на кілька категорій — нішеві, нові франшизи і проекти без точної аудиторії, середньої величини і масові.

The Elder Scrolls VI потрапила в передостанній розділ. На думку корпорації, такі проекти вигідніше робити ексклюзивами, і це нібито не завдасть шкоди платформі конкурента. Компанія вказує на те, що Skyrim, попередня частина серії, вийшла майже 11 років тому. Тому відсутність TES VI на PlayStation не стане приводом для невдоволення аудиторії.

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При цьому компанія замовчує відразу кілька фактів. The Elder Scrolls — одна з культових франшиз, яка за час відсутності нових частин не розгубила фанатів. А Skyrim продовжує користуватися величезною популярністю. Ця екшен-RPG обзавелася купою перевидань, а восени минулого року її тираж перевалив за 30 мільйонів проданих копій. Гру продовжують купувати, в тому числі на PlayStation.

Схожі дивні докази Microsoft використала для пояснення ексклюзивності інших проектів Bethesda Softworks. Відсутність Starfield на PlayStation виправдовується тим, що це нова серія. Однак проект від творців TES і Fallout користувався б успіхом на платформі Sony за будь-яких обставин. Те ж саме стосується Fallout 76, яку при аудиторії понад 13 мільйонів осіб записали в нішеві ігри.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо опиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

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