Фентезійну RPG називають "справжньою" грою Obsidian, яка ввібрала в себе все найкраще, що було в New Vegas і The Outer Worlds.

Зарубіжні видання опублікували свої прев'ю Avowed на основі вражень від невеличкої демо з Gamescom 2024. Це нова екшен-RPG від студії Obsidian, відомої за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity.

Насамперед Avowed похвалили за велику свободу дій як у плані наративу, так і в боях. У грі також передбачені бали, які можна витрачати на розблокування різних варіантів реплік у діалогах і посилень бойових навичок.

Бойова система теж удостоїлася похвал: битви відчуваються глибокими й інтуїтивно зрозумілими, але при цьому досить складними. Avowed пропонує багато варіантів для тактики і різних стилів бою. Особливо виділяється клас мага, який називають найскладнішим із трьох доступних класів.

Інші журналісти також відзначають розмаїття діалогових опцій, що надають гравцям можливість обирати між шляхетним або більш зухвалим підходом до рольового відіграшу. Варіантів проходження купа і, за словами Obsidian, кінцівка в Avowed не одна. І навіть не дві. Їх десятки. До плюсів віднесли й те, що в грі досить багато доречного гумору.

Загалом, фентезійну RPG називають справжньою грою від Obsidian, яка ввібрала в себе все найкраще, що було в Fallout: New Vegas і The Outer Worlds. І претендентом на звання найкращої RPG 2025 року. Нагадаємо, що спочатку гра мала вийти восени 2024 року, але нещодавно вона "переїхала" на 18 лютого 2025 року.





Avowed – що ще відомо про гру

Події гри розгортаються у світі Pillars of Eternity. Місцем дії стане острів, уражений невідомою чумою. Головний герой – посланник імператора, який має розібратися з хворобою.

Це буде квітчаста екшен-RPG з барвистими і контрастними локаціями. У грі реалізовано нелінійний сюжет із вибором рішень, що впливають на перебіг подій. Журналісти називають гру "відповідь Skyrim від авторів Fallout: New Vegas".

Гра буде доступна на ПК і Xbox Series X|S, а також за підпискою Game Pass з першого дня виходу.

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