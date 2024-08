Розробники хочуть дати геймерам більше часу на ознайомлення з новинками в завантажений осінній період.

Рольова гра Avowed від Obsidian Entertainment, відомої за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity, все ж не вийде восени 2024 року. Студія офіційно оголосила про перенесення релізу на 18 лютого 2025-го.

Спочатку, за деякими відомостями, гра мала вийти 12 листопада 2024 року, але приблизно в той самий період очікується вихід щонайменше S.T.A.L.K.E.R. 2, Indiana Jones and the Great Circle, Assassin's Creed Shadows і нового Dragon Age. Також цієї осені багато геймерів "залипнуть" у Call of Duty: Black Ops 6, яка до того ж буде безкоштовною для підписників Game Pass.

З урахуванням такого значного списку студія вирішила почекати з релізом, щоб не штовхатися з іншими потенційними блокбастерами в і до того завантажений осінній період.

Фентезійна RPG Avowed є найамбітнішим проєктом Obsidian, на який вона витратила 5 років. Для порівняння, на розробку Fallout: New Vegas у студії пішло 18 місяців. Під час червневих ігрових презентацій вона потрапила до топ-20 найбажаніших ігор на думку геймерів.

Avowed – що ще відомо про гру

Події гри розгортаються у світі Pillars of Eternity. Місцем дії стане острів, уражений невідомою чумою. Головний герой – посланець імператора, який має розібратися з хворобою.

Це буде квітчаста екшен-RPG з барвистими і контрастними локаціями. У грі реалізовано нелінійний сюжет із вибором рішень, що впливають на перебіг подій. Журналісти називають гру "відповідь Skyrim від авторів Fallout: New Vegas".

Гра буде доступна на ПК і Xbox Series X|S, а також за передплатою Game Pass з першого дня виходу.

