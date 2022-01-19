У Мережі з'явилося багато інформації про покупку видавництва корпорацією Microsoft.

Вчора було оголошено, що в ігровій індустрії готується неймовірно велика угода. Microsoft збирається поглинути Activision Blizzard з усіма її студіями та франшизами. Після офіційного повідомлення в Мережі з'явилося багато подробиць договору. Наприклад, стало відомо, чи буде видавництво випускати ігри на PlayStation після втрати самостійності. А ще журналісти розповіли про подальшу долю генерального директора компанії Боббі Котика.

Читайте такожMicrosoft придбає розробників легендарних ігор Warcraft і Diablo за $70 мільярдівІнсайдер і репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опублікував в особистому мікроблозі витяг з листа керівника Activision Blizzard всім співробітникам. У ньому говорилося, що угоду з Microsoft планують закрити до 30 Червня 2023 року. Боббі Котик також збирається розповісти підлеглим про подальшу роботу видавництва і розкрити деталі поглинання. Для цього зі співробітниками проведуть сесії бесід і відповідей на питання.

Керівник висловився і щодо виходу ігор Activision Blizzard на PlayStation. За його словами, компанія продовжить випускати свої проекти на платформах Sony. Однак джерела Bloomberg стверджують, що частина "контенту" видавництва буде ексклюзивною для ПК і Xbox. Який сенс вкладається в слово "контент", поки незрозуміло, але мова, швидше за все, про певні ігри.

Тим часом Microsoft дала розмитий коментар виданню Axios на рахунок релізу проектів Activision Blizzard на PlayStation: "Сьогодні ігри Activision Blizzard існують на різних платформах, і ми плануємо продовжувати підтримувати ці спільноти в майбутньому".

Повідомлення корпорації не спростовує випуск консольних ексклюзивів для Xbox. У ньому лише йдеться про "підтримку спільнот", але що саме мається на увазі під цим словосполученням, Microsoft не уточнила. Ймовірно, мова йшла про реліз частини майбутніх ігор на PlayStation і Switch.

Угода між Microsoft і Activision Blizzard — основні подробиці

Сума покупки склала $68,7 мільярда. Поглинання повинні схвалити регулюючі органи США. Якщо договір буде підписаний, Microsoft отримає у володіння десятки франшиз, включаючи Call of Duty, Diablo, Warcraft та інші.

Всі проекти Activision Blizzard, як існуючі, так і майбутні, увійдуть в Xbox Game Pass. Сервіс вже досяг позначки в 25 мільйонів підписників.

Згідно з інформацією Wall Street Journal, Боббі Котик покине місце генерального директора Activision Blizzard відразу після поглинання. Але до тих пір він залишиться керівником, що підтверджується в листі співробітникам видавництва. Глава може заробити на угоді з Microsoft більше $350 мільйонів. Такі розрахунки провів портал Video Games Chronicle.

Управляти всім ігровим бізнесом Xbox продовжить Філ Спенсер. Після публічної заяви про придбання Activision Blizzard він отримав нову посаду — генеральний директор Microsoft Gaming.

Вас також можуть зацікавити новини: