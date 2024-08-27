Складено топ-10 найкращих ігор для геймпада на ПК, які не дадуть занудьгувати

Важко заперечувати, що деякі ігри просто працюють плавніше й відчуваються краще з контролером, і навпаки.

Суперечки між любителями клавіатури+миша та контролерів ніколи не припиняються. Справжні ПК-ентузіасти не відмовляться від своїх улюблених клавіш WASD, тоді як прихильники геймпадів обожнюють аналоговий джойстик і кнопки.

Якщо все-таки вирішили "переметнутися" на бік контролерів і шукаєте ігри на ПК для геймпада, видання The Gamer перерахувало найкращих представників. Серед них є як екшени, RPG і бійки, так і гонки, симулятори тощо.

Forza Horizon 5. Будь-який фанат гоночних ігор скаже вам узяти в руки контролер, перш ніж сідати за кермо. Використання геймпада дає змогу краще контролювати швидкість і забезпечує помітно більш плавне керування, чого складніше домогтися за допомогою клавіш.

Будь-який фанат гоночних ігор скаже вам узяти в руки контролер, перш ніж сідати за кермо. Використання геймпада дає змогу краще контролювати швидкість і забезпечує помітно більш плавне керування, чого складніше домогтися за допомогою клавіш. Yakuza 0. "Справжні якудза використовують геймпад" – таким написом гра зустрічає ПК-геймерів. Гра була розроблена з урахуванням геймпада, а досвід використання клавіатури і миші неоптимальний. Звичайно, деякі міні-ігри чудово працюють із клавомишею, але, коли справа доходить до "мордобою", вам точно захочеться взяти контролер.

Ігри From Software . Геймери часто сперечаються, чи зручно проходити "Соулси" на клавіатурі, але такі ігри, як правило, краще підходять для контролера через швидші рефлекси та відклик. Після проходження на геймпаді ви, скоріш за все, більше ніколи не пересядете на "клавомишу".

. Геймери часто сперечаються, чи зручно проходити "Соулси" на клавіатурі, але такі ігри, як правило, краще підходять для контролера через швидші рефлекси та відклик. Після проходження на геймпаді ви, скоріш за все, більше ніколи не пересядете на "клавомишу". Серія Persona. Ігри в популярній JRPG-серії стали переносити на ПК лише відносно нещодавно – до того моменту вони були виключно консольними, тому цілком логічно, що ви отримаєте кращий досвід, використовуючи контролер.

Cuphead .Це 2D-платформер із милою естетикою, натхненною мультфільмами 1930-х років. Але під цією милою зовнішністю ховається одна з найскладніших ігор усіх часів, і граючи в неї на клавіатурі, ви лише підвищите градус харкдкорності.

.Це 2D-платформер із милою естетикою, натхненною мультфільмами 1930-х років. Але під цією милою зовнішністю ховається одна з найскладніших ігор усіх часів, і граючи в неї на клавіатурі, ви лише підвищите градус харкдкорності. Серія Horizon . Консольні порти краще працюють із контролерами. Це природний факт. І це особливо вірно для Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. Звісно, в них можна грати за допомогою клавіатури і миші, але ви виявите, що замість супротивників частіше боретеся з ігровою механікою, яка явно була призначена для джойстиків.

. Консольні порти краще працюють із контролерами. Це природний факт. І це особливо вірно для Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. Звісно, в них можна грати за допомогою клавіатури і миші, але ви виявите, що замість супротивників частіше боретеся з ігровою механікою, яка явно була призначена для джойстиків. Life Is Strange. Хоча в цій сюжетно-орієнтованій грі не так багато екшену, у неї все-таки є декілька складних механік, які простіше реалізовані при взаємодії з геймпадом – зокрема, здатність головної героїні подорожувати в часі за допомогою фотографій.

Sonic Frontiers . Тривимірні платформери загалом кращі з джойстиками, а Frontiers ще й не пропонує адекватної альтернативи для клавіатури і миші. Та й загалом ви отримаєте більше задоволення від ефекту вібрації, коли Сонік прискорюється або стрибає.

. Тривимірні платформери загалом кращі з джойстиками, а Frontiers ще й не пропонує адекватної альтернативи для клавіатури і миші. Та й загалом ви отримаєте більше задоволення від ефекту вібрації, коли Сонік прискорюється або стрибає. Streets of Rage 4. Ця гра – вірна данина поваги оригінальній трилогії з Sega Genesis, аж до візуальної складової та управління. Ви будете щасливішими і отримаєте значно більше задоволення, якщо гратимете з контролером, як у дитинстві.

Hades. У цьому "рогалику" є моменти, коли краще використовувати геймпад, і моменти, коли краще використовувати клавіатуру і мишу. Зброя дальнього бою особливо виграє від "клавомиші", тому що це дає змогу краще контролювати прицілювання. Однак битва з контролером однаково видається природнішою, що дає змогу легше виконувати швидкі маневри на пізніх етапах гри, коли вам доведеться багато ухилятися і залишатися в живих.

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