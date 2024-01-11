Більш того, зарядна станція буде йти відразу в комплекті, а ціна не зміниться.

Незважаючи на адаптивні тригери та тактильний зворотний зв'язок, DualSense для PS5 далекий від досконалості. Найбільший його мінус – час автономної роботи. Якщо вам пощастить, він протримається 8 годин від однієї зарядки, однак, схоже, на підході оновлена версія контролера під назвою V2.

Пристрій вже з'явився на сайті Best Buy, хоча ніякого анонсу не було. В плані дизайну контролер ніяк не відрізняється від оригінальної версії DualSense, але серед його особливостей згадується 12 годин автономної роботи і навіть зарядна станція в комплекті.

Ціна за оновлений геймпад – $89. Як у випадку з базовою моделлю PS5 і PS5 Slim, новий DualSense, ймовірно, замінить старий. Це також може означати близьке зниження цін на старі запаси.

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Офіційно Sony не анонсувала нову версію геймпада DualSense, але якщо його сторінка вже з'явилася в американському магазині, то, ймовірно, вихід не змусить себе чекати.

Нагадаємо, минулого року Sony випустила свій аналог геймпада Xbox Elite – DualSense Edge. На ньому можна перепризначати або відключати окремі кнопки, а також регулювати чутливість і мертві зони стіків. У Європі за нього просять 240 євро.

Також Sony вже працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. За чутками, консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз очікується в листопаді 2024 року.

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