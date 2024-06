Shadow of the Erdtree також обійшло за середньою оцінкою всі інші доповнення, коли-небудь випущені.

Профільна преса почала ділитися оглядами Shadow of the Erdtree, довгоочікуваного DLC для хардкорного екшену Elden Ring. Доповнення обійшло за середньою оцінкою решту релізів 2024 року, включно з Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon: Infinite Wealth і Persona 3 Reload.

На Metacritic нове розширення від From Software отримало оцінку 95 балів зі 100. У мережі зазначили, що це не лише найкращий результат серед усіх новинок 2024 року, а й серед усіх доповнень, коли-небудь випущених. У минулого лідера, доповнення "Кров і вино" для "Відьмака 3", середній бал становить 92 зі 100.

У своїх оглядах критики зазначають, що From Software не ставили геймплейних або наративних експериментів і просто зробили те, що вміють найкраще – ще одну захопливу пригоду, яка постійно кидає вам виклик своїми таємницями та жорсткими босами. А її проходження займе у вас близько 40 годин, що більше, ніж у багатьох повноцінних ігор.

Реліз Elden Ring: Shadow of the Erdtree відбудеться 21 червня на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 і PS4. Доповнення дасть змогу геймерам зануритися в нову пригоду на території Землі Тіней, яка, як зазначають ті, що пограли, за розміром порівнянна "з п'ятьма Замогильями", стартовою зоною оригінальної Elden Ring.

Доповнення охоплює нові шматочки "лора", зокрема, розповість про долі Мікелли, брата Маленії, і сходження королеви Маріки Вічної на трон. Будуть і геймплейні нововведення: від нових NPC, босів і видів зброї до додаткових елементів у системі прокачування персонажа.

Важливо підкреслити, що ви не зможете почати проходження Shadow of the Erdtree, якщо не перемогли додаткового боса, Мога, Повелителя крові (Mohg, Lord of Blood). Досягнення в Steam свідчать, що лише 40% геймерам це вдалося.

