У серпні ігрова індустрія потроху виходить зі своєї "літньої відпустки" і починає радувати гучними релізами.

У серпні індустрія розваг потроху виходить зі своєї "літньої відпустки" й починає радувати гучними релізами. Чи то інді, чи AAA, чи то екшен, Souls-like, платформер, JRPG або спортивний симулятор, цього місяця знайдеться щось для кожного.

1 серпня – Star Wars: Bounty Hunter (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Якщо ви любите: Зоряні воїни, екшени з видом від 3-ї особи.

Оновлена версія екшену за всесвітом "Зоряних воєн" із Джанго Феттом у головній ролі. Оригінальна гра вийшла в далекому 2002 році на PS2 і GameCube. Тепер же вона відвідає ПК і сучасні консолі.

Розробники з Aspyr обіцяють повернення "безсмертної казки" з оптимізацією для сучасного обладнання. Зокрема, для DualSense придумали декілька особливостей. Наприклад, світловий датчик відобразить поточний рівень здоров'я героя, а з вбудованого динаміка доноситиметься голос, немов із рації.

2 серпня – World of Goo 2 (ПК, Nintendo Switch)

Якщо ви любите: головоломки, інді.

Продовження улюбленої багатьма інді-головоломки, яка вийшла ще 15 років тому і зібрала низку нагород, включно із "За виняткове досягнення в ігровому дизайні" від Академії інтерактивних мистецтв і наук.

За словами розробників, друга частина World of Goo стала найбільшою грою, яку студія коли-небудь створювала. Водночас в українських геймерів буде додаткова мотивація випробувати іграшку – вона отримає офіційну українську локалізацію.

9 серпня – Deathbound (ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Якщо ви любите: соулслайки, сетинг середньовіччя.

Похмурий Soul-like, події якого розгортаються у світі, де давно триває протистояння між прихильниками Науки та послідовниками Віри. Перші прагнуть знайти шлях до безсмертя шляхом експериментів, а другі вважають ці спроби втіленням єресі.

Від інших соулслайків новинку відрізняє система загонів, об'єднана в одному персонажі. Головний герой здатний поглинати вміння полеглих воїнів і просто під час сутички перемикатися між стилями бою. При цьому він може зберігати спогади тільки про чотирьох героїв одночасно.

20 серпня – Black Myth: WuKong (ПК, PS5)

Якщо ви любите: соулслайки, китайську міфологію.

Китайський роман 16 століття "Подорож на Захід" послужив джерелом натхнення для створення незліченних аніме, фільмів і відеоігор. Перед нами його остання адаптація – амбітний екшен з елементами RPG у стилі Souls, у якій нам доведеться битися з монстрами з китайського фольклору.

У топі "вішлистів" Steam гра вже давно посідає перше місце, обійшовши STALKER 2, Frostpunk 2 і Hollow Knight: Silksong.

30 серпня – Star Wars: Outlaws (ПК, PS5, Xbox Series)

Якщо ви любите: Зоряні воїни, ігри Ubisoft.

Завершує серпень, мабуть, найгучніший реліз місяця. За трейлерами це типова гра у відкритому світі від Ubisoft, але тепер із неймовірним рівнем фансервісу, польотами на кораблі, лазерними гарматами й акцентом на сюжет, події якого відбуваються між п'ятим і шостим епізодами саги.

Ігрові ЗМІ, які пограли в превью-версію, залишилися задоволені, особливо виділяючи безшовність гри: приземлитися на планету можна без окремого статичного завантажувального екрана. Поки що головне питання в тому, чи вистачить грі запалу на 40-годинне проходження.

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