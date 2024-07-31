Західні ЗМІ похвалили Outlaws за нетиповий для Ubisoft відкритий світ і "освіжену" стелс-механіку, але помітили безліч дрібних багів.

Наприкінці серпня виходить Star Wars Outlaws, нова гра у всесвіті "Зоряних війн" від Ubisoft, а провідні західні видання вже провели за прев'ю-версією чотири години і діляться фінальними враженнями перед релізом. Журналістам проєкт сподобався, а деякі навіть порівняли його з Red Dead Redemption. Але щось ще потрібно доопрацювати.

Насамперед Outlaws похвалили за відкритий світ. Автор видання GamesRadar пише, що "блукаючи відкритим світом Outlaws, я виявив, що почуваюся так, ніби повернувся в пустелі Дикого Заходу з Red Dead Redemption. Світ гри відчувається живим і насиченим, а не схематичним і повним рутини. А кожна планета має свій розмір, свій підхід і свій ігровий процес.

Оглядач IGN поділився, що за час гри в прев'ю-версію натрапив на безліч другорядних подій: перегони на спідерах, азартні ігри – сабак, перегони і т.д. Розробники не ведуть гравця за руку – багато квестів можна виявити, якщо підслухати приватну розмову або "хакнути" чужий комп'ютер. Інші ЗМІ також відзначають подібні активності, що додають життя у відкритий світ.

За геймплеєм, Outlaws одночасно схожий і не схожий на інші ігри Ubisoft. Великий акцент робиться на стелс-механіки, але розробники постаралися й освіжити процес, тому в подорожі головній героїні допомагає звірятко-напарник, на ім'я Нікс. Він може відволікати ворогів, шукати предмети і зброю, або просто "чарівно прикидатися мертвим".

Також журналісти кажуть, що головна героїня, Кей Весс, відрізняється від класичних героїв з інших ігор за Star Wars. Вона не джедай і не може миттєво розправитися з противниками за допомогою лазерного меча. Злодійка використовує бластер і здатна в певні моменти вразити кількох супротивників одночасно – як у тій же Red Dead Redemption.

Без недоліків теж не обійшлося. У прев'ю-версії Outlaws вистачає багів, але вони незначні і на геймплей не впливають. Ймовірно, частину з них усунуть у патчі першого дня, проте гравцям навряд чи варто очікувати ідеально відполіровану гру. Також оглядачі відзначили низький штучний інтелект супротивників і прості битви на звичайному рівні складності.

Загалом, Star Wars Outlaws залишила позитивні перші враження на критиків. Поки що головне питання, чи вистачить грі запалу на 40-50-годинне проходження. А поки що можна подивитися 20-хвилинний геймплейний відрізок із перестрілками та стелс-механіками.

Нагадаємо, розробку Star Wars Outlaws довірили студії Ubisoft Massive Entertainment, відомої за дилогією Tom Clancy's The Division і нещодавньою Avatar: Frontiers of Pandora. Реліз гри відбудеться 30 серпня на ПК, PS5, Xbox Series.

До слова, Outlaws не єдина гра за "Зоряними війнами", що виходить у серпні. Також на геймерів чекає Star Wars: Bounty Hunter – це оновлена версія гри 2002 року з Джанго Феттом у головній ролі.

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