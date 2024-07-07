Відеоігри – давно відомий і перевірений спосіб ескапізму. Але ніхто не робить цього краще, ніж жанр відкритого світу, де можливості безмежні, а масштаб неймовірний.
У Steam доступна величезна кількість ігор з відкритим світом, незалежно від того, чи є ви фанатом фентезі, чи наукової фантастики. Журналісти The Gamer склали добірку з 30 представників жанру, серед яких ви, звичайно, знайдете мастодонтів в особі TES: Skyrim, Elden Ring і GTA 5. Ми зі свого боку докладніше зупинимося на менш упізнаваних обличчях.
- Sherlock Holmes: Chapter One. Детективний трилер про молодого Шерлока від української студії Frogwares. На відміну від попередніх частин, автори впровадили в нову гру відкритий світ, який додає родзинку в плані розслідувань – доводиться самому шукати пункти призначення, свідків, підозрюваних тощо.
- Kingdom Come: Deliverance. Справжній симулятор занурення у відкритий рольовий світ Середньовіччя. Пригоди головного героя, Генрі, починаються після того, як його село розоряють війська короля Сигізмунда, що запалює в ньому вогонь помсти і справедливості.
- Dragon's Dogma 2. Рольова гра у відкритому світі, яка при цьому взагалі не схожа на інші сучасні ігри у відкритому світі. Найближча аналогія – Elden Ring, де краса проходження саме в тому, що частину пригод завжди збираєш собі самостійно.
- Grounded. Пісочниця у відкритому світі з незвичайною концепцією, в якій ви граєте за зменшеного головного героя, а мурахи і павуки є найбільшою загрозою для вашого життя. У цій грі можна легко і весело провести сотню годин, а в коопі з друзями ще довше.
- Sea of Thieves. Безумовно, одна з найкращих ігор про піратів і кораблі, що коли-небудь виходила. Морські пригоди по суті створені для того, щоб розділити їх з друзями у великому вільному плаванні, і Sea of Thieves справляється з цим на відмінно.
- Dave The Diver. Хоч технічно вона не є грою з відкритим світом, оскільки більша частина її проходить під водою, Дайвер Дейв відповідає всім іншим аспектам жанру, даючи змогу гравцям вільно досліджувати нові області та отримувати різні унікальні завдання.
- Marvel's Spider Man. Головна фішка супергеройського екшену в тому, що він дає змогу ти куди завгодно від самого початку. Ви можете вільно бродити по-реалістичному Мангеттену, маневруючи на павутині стільки, скільки заманеться.
- Dying Light 2. Структура сиквела відсилає до першої частини, де гравець вільний йти майже куди захоче. Але тут ігровий світ мало не в 5 разів більший, при цьому свій насичений різними подіями, а люди займаються своїми справами.