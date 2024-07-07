Завдяки літньому розпродажу в Steam, що триває зараз, більшість них можна урвати за пів ціни.

Відеоігри – давно відомий і перевірений спосіб ескапізму. Але ніхто не робить цього краще, ніж жанр відкритого світу, де можливості безмежні, а масштаб неймовірний.

У Steam доступна величезна кількість ігор з відкритим світом, незалежно від того, чи є ви фанатом фентезі, чи наукової фантастики. Журналісти The Gamer склали добірку з 30 представників жанру, серед яких ви, звичайно, знайдете мастодонтів в особі TES: Skyrim, Elden Ring і GTA 5. Ми зі свого боку докладніше зупинимося на менш упізнаваних обличчях.

Sherlock Holmes: Chapter One. Детективний трилер про молодого Шерлока від української студії Frogwares. На відміну від попередніх частин, автори впровадили в нову гру відкритий світ, який додає родзинку в плані розслідувань – доводиться самому шукати пункти призначення, свідків, підозрюваних тощо.

Kingdom Come: Deliverance. Справжній симулятор занурення у відкритий рольовий світ Середньовіччя. Пригоди головного героя, Генрі, починаються після того, як його село розоряють війська короля Сигізмунда, що запалює в ньому вогонь помсти і справедливості.

Dragon's Dogma 2. Рольова гра у відкритому світі, яка при цьому взагалі не схожа на інші сучасні ігри у відкритому світі. Найближча аналогія – Elden Ring, де краса проходження саме в тому, що частину пригод завжди збираєш собі самостійно.

Grounded. Пісочниця у відкритому світі з незвичайною концепцією, в якій ви граєте за зменшеного головного героя, а мурахи і павуки є найбільшою загрозою для вашого життя. У цій грі можна легко і весело провести сотню годин, а в коопі з друзями ще довше.

Sea of Thieves. Безумовно, одна з найкращих ігор про піратів і кораблі, що коли-небудь виходила. Морські пригоди по суті створені для того, щоб розділити їх з друзями у великому вільному плаванні, і Sea of Thieves справляється з цим на відмінно.

Dave The Diver. Хоч технічно вона не є грою з відкритим світом, оскільки більша частина її проходить під водою, Дайвер Дейв відповідає всім іншим аспектам жанру, даючи змогу гравцям вільно досліджувати нові області та отримувати різні унікальні завдання.

Marvel's Spider Man. Головна фішка супергеройського екшену в тому, що він дає змогу ти куди завгодно від самого початку. Ви можете вільно бродити по-реалістичному Мангеттену, маневруючи на павутині стільки, скільки заманеться.

Dying Light 2. Структура сиквела відсилає до першої частини, де гравець вільний йти майже куди захоче. Але тут ігровий світ мало не в 5 разів більший, при цьому свій насичений різними подіями, а люди займаються своїми справами.

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