Для цього необхідно знайти рідкісну зброю.

Маленія, Клинок Мікелли — це найскладніший бос в Elden Ring. Звичайно, ентузіасти вбивали його і голим персонажем першого рівня, і однією рукою без прокачування. Однак для переважної більшості користувачів битва з головгадом стає нестерпним випробуванням. Саме тому гравці з моменту релізу Elden Ring шукають способи, як спростити битви. І нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом PalpitationWitty8195 запропонував свій варіант.

У екшен-RPG FromSoftware битися простіше з використанням заклинань. Таким способом можна тримати дистанцію і наносити істотної шкоди. Однак PalpitationWitty8195 довів, що Маленію легко вбити за допомогою рідкісної дворучної зброї — великого меча Ордовіса. Його можна знайти в могилі героя Аурізи неподалік від північного входу в Лейнделл.

Цей меч володіє навиком Вихор Ордовіса — потужною атакою з ударом об землю і шкодою в області. Саме вона дозволить з мінімальними зусиллями перемогти Маленію.

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У ролику нижче показується бій PalpitationWitty8195 з босом. Ентузіаст спочатку збив головгада з ніг, а потім застосував вихор Ордовіса. Навик приголомшує Маленію і дозволяє завдати критичної шкоди. Потім користувач просто повторив цикл кілька разів. Якщо активовувати здатність, а потім здійснювати критичний удар по знерухомленому босу, то він не зможе жодного разу атакувати героя на першій стадії.

Після трансформації Маленії PalpitationWitty8195 застосовував ту саму тактику. Головне, вчасно відбігти від першої атаки головгада, потім зблизитися і встигнути активувати Вихор Ордовіса. Користувачам також важливо пам'ятати про запас мани і пити зілля, щоб постійно активовувати навик зброї.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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