Мінуси від модифікацій переважують плюси.

Call of Duty: Modern Warfare II відразу після релізу піддалася критиці. Користувачам на сподобався інтерфейс, прокачування зброї в мультиплеєрі та окремі карти. А частина гравців лаяли технічні недоліки і античит-систему. Однак нещодавно в популярному шутері знайшли ще одну проблему. Як виявилося, застосовувати модифікації немає сенсу — від них більше шкоди, ніж користі.

Про це розповів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Michaeloa13. Гравець опублікував відео з демонстрацією поліпшень для декількох одиниць зброї. Він акцентував увагу на негативних характеристиках модифікацій. Майже у всіх випадках вони переважують позитивні сторони.

Основна проблема полягає в швидкості входу в приціл. Багато поліпшень значно уповільнюють цю характеристику. І якщо використовувати занадто багато модів, то персонаж буде витрачати дорогоцінні мілісекунди на прицілювання. Процес триває так довго, що при зіткненні з ворогом стає простіше стріляти від стегна.

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Розробники спробували це компенсувати поліпшеним контролем зброї під час ведення вогню. Модифікації дійсно зменшують віддачу і розкид куль. Однак згадані позитивні ефекти не мають значення, коли швидкість входу в приціл стає занадто довгою, і ворог встигає вбити гравця. Пост Michaeloa13 набрав на Reddit 2,5 тисячі лайків, а значить — його твердженням згодні багато фанатів MWII.

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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