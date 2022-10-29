Розробники кажуть, що не задумували гру, як коментар до поточної геополітичної ситуації.

Цього тижня вийшла Call of Duty: Modern Warfare II, а люди, які оформили попереднє замовлення, отримали доступ до одиночної кампанії ще 20 жовтня. Частина користувачів розкритикували проект за його політичний підтекст в окремих моментах. Розробники відреагували на претензії і повідомили, що шутер не замислювався, як коментар до поточних світових подій, включаючи війну в Україні.

Один з епізодів Call of Duty: Modern Warfare II, який піддався обговоренню, показує, як герою під керуванням гравця наказують "деескалувати" ситуацію. А потім йому дають наказ направити пістолет на мирних жителів, щоб зробити це.

У коментарі виданню PCGamesN наративний директор шутера Браян Блум пояснив позицію Infinity Ward. Modern Warfare II — це "розважальна пригода", гра не намагається критикувати або оцінювати поточні світові події. Однак при створенні проекту розробники надихалися актуальною геополітичною ситуацією. Під цим явно мається на увазі війна в Україні.

Відео дня

"Це розважальна пригода. А що стосується реальних людей і реальних місць, де відбуваються реальні речі, Ви знаєте, вони [події гри] не засновані на реальних подіях. Ми не коментуємо поточні події. Ми надихаємося подіями", — заявив Блум.

За словами наративного директора, Infinity Ward хотіла дати гравцям можливість відчути, що сюжет Modern Warfare II розгортається в нашій реальності. А герої намагаються "повернути світ в колишній стан", тобто "відновити його". Блум назвав це "частиною етики Modern Warfare II".

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: