Вада в механіці дозволила перетворити заробіток на багатіях нетрадиційної орієнтації в головну статтю доходу держави.

Crusader Kings III — одна з ігор, в яких дається неймовірна свобода дій. Користувачі повинні розвивати свою державу в середньовічному антуражі. Однак проєкт включає безліч механік і хитрощів, які дозволяють вибудовувати вельми незвичайні сценарії. Наприклад, один з користувач зробив канібалізм релігією і з'їв Папу Римського. А другий постарався підчепити всі хвороби в грі. І ось в цей список додалася нова божевільна історія про шантаж візантійських ЛГБТ-персонажів, як головне джерело доходів.

Таку можливість виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Local_Security_683. Ентузіаст опублікував скриншот зі списком вельмож з Візантії, у яких він вимагає кошти. Користувач повідомив, що шантаж став основою економіки його держави. А в коментарях гравець розповів, як вибудував таку схему.

Local_Security_683 включив в налаштуваннях Crusader Kings III бісексуальність. Після цього персонажі під управлінням штучного інтелекту почали масово заводити одностатеві стосунки, які в період Середньовіччя вважалися страшним гріхом. А раз так, то з'явилася можливість шантажувати різних графів, баронів, герцогинь тощо. Трюк працює з режимом "Залізна людина" і не блокує доступ до досягнень, тобто він цілком законний.

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"Я посилаю свого чудового шпигуна знайти таємниці у Візантії, і кожні 4 місяці він повертається з новою парою геїв, щоб я їх шантажував. Гроші від шантажу добре витрачаються на підвищення величі мого двору, спонсорування артефактів та придбання титулів. Я навіть побудував кілька економічних будівель і збільшив свій дохід з 1 золотого в місяць", — розповів Local_Security_68.

Crusader Kings III — коротко про гру

Це стратегія з рольовими елементами і великою свободою дій від Paradox Development Studio і Paradox Interactive. У грі немає сюжету, а головна ціль гравця — побудувати і розвинути свою державу з урахуванням доступних можливостей.

Користувачам належить воювати, налагоджувати дипломатичні зв'язки, стежити за підданими, вибудовувати економіку тощо.

Crusader Kings III вийшла 1 вересня 2020 року на ПК, а пізніше дісталася до PS5, Xbox Series X і Series S.

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