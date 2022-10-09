Розробники подумали про реалізм у своєму проекті.

Користувачі роблять несподівані відкриття в своїх улюблених іграх навіть через роки після їх релізу. God of War в цьому плані не виняток. У середині серпня фанат під псевдонімом Navin7143Gamer виявив секретну деталь, пов'язану з першою зустріччю з Бальдром. А нещодавно схоже відкриття зробив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Indels. Він розкрив цікаву особливість, яка стосується боса Хресліра.

У God of War розробники реалізували можливість подорожувати світом гри після кінцівки, щоб, наприклад, виконати другорядні завдання і знайти секрети. Indels скористався цим і продовжив мандри. Одного разу ентузіаст вирішив заглянути на арену, де проходила битва з Хресліром.

Користувач з подивом виявив, що тіло дракона в значній мірі розклалося. Голова втратила неабияку частину шкіри, а на окремих ділянках з'явилося оголене м'ясо. Сталеві зуби Хресліра теж зникли, правда, вони не могли просто розчинитися.

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Їх хтось явно вкрав, а знаючи любов Брока і Сіндрі до таких артефактів, нескладно припустити, що в цьому замішані дварфи. Можливо, розробники розкриють таємницю пропажі зубів дракона в новій частині серії.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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