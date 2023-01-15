Для цього необхідно використати далекобійну атаку в режимі люті.

Користувачі продовжують уважно вивчати God of War Ragnarök, одну з головних ігор минулого року, і знаходити цікаві деталі. Нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Takenforganite виявив легкий спосіб, як збивати драконів в небесах.

Ентузіаст опублікував відео, на якому продемонстрував свої дії. У God of War Ragnarök нерідко зустрічаються дракони і віверни. Майже всі вони мають однаковий алгоритм атаки. На одній з фаз битви згадані супротивники піднімаються в небо, літають і періодично пікірують, щоб вкусити Кратоса і завдати шкоди.

Щоб спустити драконів або віверн на землю, необхідно зробити точний кидок зброєю. Однак є більш простий спосіб, який якраз показав Takenforganite. На відео нижче демонструється, як ентузіаст увійшов у режим люті.

Відео дня

Потім він застосував далекобійну атаку, під час якої Кратос дістає величезний валун із землі і жбурляє в противника. З його допомогою легко поцілити в будь-якого дракона, адже прийом володіє немаленьким радіусом нанесення шкоди. Єдина складність — це необхідність накопичити лють до фази, коли дракон починає літати.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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