Для цього ентузіаст придумав ефективну збірку предметів.

Окремі умільці здатні знищувати босів в God of War з неймовірною легкістю. Наприклад, на початку листопада один з гравців переміг королеву валькірій Сігрюн за 13 секунд на максимальній складності Give me God of War. А тепер аналогічний подвиг здійснили в новій частині серії з підзаголовком Ragnarök. Ентузіаст під псевдонімом reaktioNz знищив королеву валькірій Гна за 26 секунд, причому без отримання пошкоджень.

Швидкий бій з одним з найскладніших босів в грі користувач зняв на відео, яке присутнє нижче. Кадри ролика показують вихор ударів і умінь, які застосовує головний герой Кратос. А в кінці reaktioNz продемонстрував свою екіпіровку і поділився подробицями в коментарях.

Користувач зробив ставку на максимальну шкоду в ближньому бою. Основну кількість пошкоджень в такій збірці наносять завершальні атаки комбінацій. Судячи з ролика, удар з ухиленням став одним з найефективніших в битві з Гна. По суті, reaktioNz сплів всі випади в єдиний потік, не давши босові зробити жодної дії.

Увага, ролик нижче включає спойлер до сюжету God of War Ragnarök.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

