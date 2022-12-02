Ентузіаст повторив сцену зі скиданням автомобілів з літака.

Grand Theft Auto Online надає гравцям стільки різних можливостей, що вони постійно влаштовують собі незвичайні розваги. Наприклад, на початку листопада фанати організували віртуальні похорони репера Takeoff. А нещодавно автор YouTube-каналу 7bucksgaming відтворив у проекті знамениту сцену з фільму "Форсаж 7". Йдеться про десантування автомобілів з літака.

Ентузіаст зміг покадрово повторити епізод з картини. При цьому він не використовував ніяких модифікацій або читів. Всі дії виконувалися лише за допомогою геймплейних можливостей, які закладені в GTA Online.

Ролик, в якому опублікована робота 7bucksgaming, записувався в Rockstar Editor. Це внутрішній ігровий редактор для створення різноманітного контенту. Блогер дуже вдало підібрав всі кадри, щоб вони максимально відповідали оригінальній сцені. Правда, інструментарій виявився не дуже зручним. За словами 7BucksGaming, він постійно глючить, якщо включати запис на великій висоті в грі.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Цього літа тираж GTA V досяг майже 170 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийшли версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Вони допомогли підвищити результати продажів.

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