Ентузіасти одяглися в білі костюми і провели церемонію в церкві.

Користувачі в GTA Online люблять влаштовувати різні розваги і навіть заходи. Наприклад, в жовтні минулого року на хвилі популярності серіалу "Гра в кальмара" фанати організували собі змагання за його мотивами. А нещодавно в проекті провели в останній шлях репера під псевдонімом Takeoff.

Учасники похоронної процесії домовилися надіти білі костюми, взяти свої кращі машини — багато хто обрав такого ж кольору — і приїхати до церкви на службу. Ще однією умовою було дотримання правил дорожнього руху і відсутність хаосу. Користувачі вирішили поводитися культурно під час процесії.

В рамках служби гравці стріляли в повітря, щоб віддати належне Takeoff. Вони також висловлювали смуток і співчуття через емоції. А фінальною частиною заходу стало зібрання після похорону. Для цього користувачі змінили білі костюми на чорні.

Нагадаємо, Takeoff, справжнє ім'я якого Кіршник Харі Болл, загинув під час перестрілки в Х'юстоні, штат Техас, 1 листопада. Виконавець виступав в хіп-хоп тріо Migos, а його пісні неодноразово потрапляли в десятки кращих треків різних хіт-парадів. Репер також був двічі номінований на Греммі і випустив свій останній альбом 7 жовтня.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Цього літа тираж GTA V досяг майже 170 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийшли версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Вони допомогли підвищити результати продажів.

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