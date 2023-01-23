Він також детально описав, як це зробити.

Серед фанатів The Elder Scrolls V: Skyrim є користувачі, які здатні "переграти і знищити" культову екшен-RPG. Наприклад, у жовтні 2021 року один із шанувальників прокачався до 241 рівня у стартовій локації. А зараз схожим досягненням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом skimm12. Він прокачав всі навички до максимуму, не покидаючи межі першого міста.

Щоб виконати це випробування, ентузіаст витратив більше 70 годин. При цьому більше 25 з них зайняло зламування замків. Решта максимум забирали трохи більше 3 годин, а деякі взагалі прокачувалися за п'ять хвилин. Всі дії skimm12 виконував у Вайтрані — першому великому місті, яке гравці відвідують в рамках другого сюжетного квесту.

Користувач не полінувався і створив дванадцять коротких посібників зі своїми методами прокачування. У кожен з них він включив опис і забавну ілюстрацію. Наприклад, в гайді з ковальської справи сказано: "Отримайте зілля коваля за допомогою глюка відновлення і створіть легендарну броню. Для цього знадобився лише один удар молотом".

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Алхімія теж прокачується за допомогою хитрої зв'язки створення зілля декількох видів і вже згаданого бага. А потім продаж мікстур дозволить швидко підвищити навик торгівлі до максимуму. Ознайомитися з усіма посібниками можна за посиланням.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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