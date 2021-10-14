Ентузіаст зміг розвинути до максимуму навички крадіжки і володіння одноручною зброєю.

Деякі фанати ігор люблять ставити перед собою складні завдання, щоб потім їх виконувати. Наприклад, один з шанувальників World of Warcraft вирішив створити пандарена-пацифіста. Він прокачався до максимального рівня за допомогою збиральництва в початковій локації своєї раси і відмовився приєднуватися до Альянсу або Орди. Днями про не менш дивне досягнення розповів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Harlen_Sinclair. Гравець розвинув персонажа до 241 рівня в The Elder Scrolls V: Skyrim, не виходячи за межі стартового міста.

Екшен-RPG Bethesda Game Studios починається з поїздки на возі. Далі гравця привозять на страту в невелике поселення Хелген. Вирок так і не привели в дію через напад дракона Алдуїна. Після цього етапу у користувача з'являється можливість досліджувати відкритий світ, проте Harlen_Sinclair вирішив вчинити інакше. Він не виходив за межі Хелгена, поки не досяг 241 рівня. Паралельно ентузіаст прокачав до максимуму навички крадіжки і володіння одноручною зброєю. Скільки часу витратив гравець, невідомо. Напевно мова про сотні годин, адже в Хелгені немає квестів — залишається тільки красти і битися.

Проблеми, з якими зіткнувся користувач

Коли Harlen_Sinclair зважився покинути стартову локацію, то виявив одну неприємність.

У Skyrim рівень супротивників автоматично підвищується відповідно до розвитку головного героя. І поки ентузіаст прокачувався в Хелгені, вороги в відкритому світі теж поступово посилювалися.

Після виходу з початкової локації harlen_sinclair побачив, що всі недруги володіють максимальним рівнем. А у нього була лише стартова екіпіровка, і це значно ускладнило подальше просування по сюжету.

Автор: Назар Степорук