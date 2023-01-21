Копія вийшла досить детальною, хоча і не без спрощень.

У когорті цікавих фанатських творінь в Minecraft з'явилося поповнення. Один з ентузіастів відтворив у грі локацію з першої частини DOOM і показав своє творіння на відео.

Роботою відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ZeppyTube. Він спроектував у Minecraft рівень E1M1. Це стартова локація в першій частині DOOM, яка добре знайома всім фанатам франшизи.

Ентузіаст постарався реалізувати її з увагою до деталей. ZeppyTube підібрав блоки з колірною гамою, яка відтворювала похмуру стилістику рівня. Так як перша DOOM була піксельної грою з простою геометрією об'єктів у відповідності зі своєю епохою, її локації добре підходять для перенесення в Minecraft.

Відео дня

У ролику користувача показані численні коридори, переходи і арени, на яких повинні відбуватися бої. ZeppyTube розставив ліхтарі, щоб забезпечити відповідне освітлення, і створив зигзагоподібні доріжки в окремих приміщеннях.

Робота ентузіаста сподобалася відвідувачам Reddit. Вони поставили 4,6 тисячі вподобайок і написали десятки захоплених коментарів.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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