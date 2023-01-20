Гравці більше не будуть без причини відхилятися вліво.

Баги в іграх — явище часте. Зазвичай розробники намагаються оперативно виправляти помилки, щоб у користувачів не зіпсувалося враження від проекту. Але якщо виявляються якісь дрібні огріхи, то на їх видалення можуть піти довгі роки. Все тому, що такі баги не заважають ігровому процесу, і розробники не витрачають час на усунення проблеми. Яскравий приклад — помилка з манекенами в The Elder Scrolls V: Skyrim, коли вони починали стежити за користувачами. Її виправили тільки через 11 років, а зараз схожий випадок стався в Minecraft.

У проекті Mojang Studios з 2012 року був дивний баг. Коли гравці отримували шкоду, то за інерцією відсувалися вліво. За логікою, їх повинно було відкидати в протилежну сторону від джерела пошкоджень. Однак в системі з'явився збій, який спочатку виявили в багатокористувацькому режимі. А коли в 2013-му мультиплеєр і одиночну частину з'єднали воєдино, баг став актуальний для всієї гри.

Проблему занесли в список знайдених помилок, і там вона провисіла аж до недавнього оновлення. "Бета" патча Minecraft 23W03A усунула баг. А після недовгого тестування оновлення впровадять на основні сервери, і тоді про недолік можна буде забути.

Відео дня

Нагадаємо, для Minecraft це не перший випадок виправлення бага через десять років. У лютому 2022 року розробники налагодили відображення води в клітинках, розташованих по діагоналі.

Minecraft-основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, Розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft продала 200 мільйонів примірників, що робить її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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