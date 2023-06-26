Це один харизматичний хлопець.

В Final Fantasy XVI присутній багатий сюжет з безліччю яскравих персонажів, які поступово розкриваються при проходженні. Один з таких героїв зміг полонити серця аудиторії.

Видання The Gamer відзначило, що в Twitter з'явилося безліч публікацій, присвячених Сідольфусу Теламону, більш відомому як Сід. Це суворий чоловік з густим волоссям, бородою і стильною зачіскою. Він ходить з напіввідкритими грудьми і носить плащ з високим коміром.

Безліч користувачів в Twitter відзначили, що Сід "дуже гарячий". У сервісі з'явилися скриншоти і меми з цим героєм. Причому на сексуальність персонажа вказали не тільки дівчата, але і чоловіки-геї.

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Нагадаємо, в Final Fantasy XVI Сідольфус Теламон — це Домінант Раму. Він відступник, який хоче домогтися справжньої свободи для таких же Носіїв. А ще герой розбирається в науках і вивчає складність виживання в пустищах, де йому доводиться ховатися разом з товаришами.

Final Fantasy XVI — детальніше про гру

Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.

Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.

Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.

Final Fantasy XVI вийшла 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.

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