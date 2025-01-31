Компанію Midnight Society заснували Dr Disrespect, дизайнер мультиплеєра Halo 5, і стратег із креативу серії Call of Duty.

Ігрова студія Midnight Society, заснована 2021 року стримером Dr Disrespect, колишнім стратегом із креативу Call of Duty Робертом Боуллінгом і дизайнером мультиплеєра Halo 5 Квінном Делхойо, офіційно оголосила про закриття.

В опублікованій заяві Midnight Society подякувала команді з 55 розробників, які працювали над грою Deadrop, а також спільноті, яка підтримувала проєкт. Представники студії повідомили, що тепер шукають компанії, готові запропонувати роботу колишнім співробітникам.

Deadrop планувалася як багатокористувацький екшен у жанрі extraction shooter, а фінансування проєкту спочатку йшло через продаж NFT. Тепер багато інвесторів задаються питанням, чи отримають вони компенсацію за свої цифрові активи. Midnight Society поки не дала офіційної відповіді, але навряд чи хтось розраховує на повернення коштів.

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Закриття студії стало кульмінацією проблем, які почалися ще 2023 року. Тоді компанія перейшла від частих невеликих оновлень Deadrop до більш рідкісних, але великих патчів, що сповільнило процес розробки. У 2024 році ситуація погіршилася, коли Dr Disrespect був звільнений зі студії через звинувачення, пов'язані з відвертим листуванням стримера з неповнолітньою дівчиною.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts звільнила ветеранів студії BioWare, які працювали над серією Dragon Age і Mass Effect.

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