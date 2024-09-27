Konami показала 11 хвилин вступу гри.

Konami провела презентацію щодо Metal Gear Solid Delta на Tokyo Game Show 2024, де показала геймплей ремейка. На YouTube з'явився запис з 11 хвилинами ігрового процесу.

Розробники показали вступ гри: Снейк щойно прибув у зону виконання місії та опинився в Дрімучому лісі. Його першим завданням стало знайти засоби зв'язку, щоб зв'язатися з Бос.

Якогось активного геймплея показали зовсім небагато, розробники більше уваги приділили інтерфейсу і кат-сценам. Снейк усе ще вміє лазити по деревах і непомітно пересуватися джунглями, у демонстрації він підкрадається до алігатора і присипляє дротиком змію. З нових механік: Нейкед Снейк тепер може вимазатися брудом і стати менш помітним для ворогів, але цей ефект не постійний, з часом бруд висохне і відпаде.

Konami зробила великий акцент на інтерфейсі гри. Наприклад, тепер кат-сцени можна ставити на паузу, а переговори по рації перемотувати. Крім того, можна змінити костюм Снейка прямо з меню інвентарю. Зовнішній вигляд героя також впливає на його помітність для ворогів. Для цього шкалу камуфляжу вивели на екран, на неї впливає зовнішній вигляд Снейка, ступінь забрудненості брудом і навколишнє освітлення.

Дату релізу Metal Gear Solid Delta так і не оголосили. Відомо, що гра буде доступна на всіх актуальних платформах: ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Також нагадаємо, що вчора, на тому ж TGS 2024, Konami представила сюжетний трейлер ремейка MGS 3. У ньому показали всіх ключових персонажів історії в оновленому вигляді.

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