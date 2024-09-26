Ремейк вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S, а ось коли – залишається невідомим.

На виставці Tokyo Game Show, що проходить зараз, представили свіжий трейлер Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Це оновлена версія одного з найважливіших стелс-екшенів в ігровій індустрії, створеного Хідео Кодзімою в період його роботи в Konami.

У свіжому ролику фокус зроблено на сюжетній зав'язці. Нам показали катсцени, потужні перестрілки та вибухи, а також усіх ключових персонажів, включно з Револьвером Оцелотом, Євою, Волгіном та Босом.

Оскільки Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (без трійки в назві) – це практично дослівний рімейк, сюжет і основа в ньому не змінилися. Місцем дії є Радянський Союз часів Холодної війни. Головний герой – Нейкед Снейк, оперативник загону FOX, якому було доручено звільнити радянського вченого і знищити експериментальну суперзброю.

А ось графіку та інтерфейс обіцяють підтягнути до сучасних стандартів. Ще одним нововведенням стане використання природного камуфляжу – костюм Снейка покриватиметься листям і брудом, знижуючи помітність.

Metal Gear Solid 3 ремейк трейлер

Konami каже, що хоче почати з рімейка трійки, скільки це історія походження Великого Боса. Якщо все піде добре, це може означати, що в майбутньому ми отримаємо рімейки Metal Gear Solid 1 і 2 на рушії Unreal Engine. Оригінальна трилогія доступна в новій збірці Metal Gear Solid: Master Collection, але якість ремастера залишає бажати кращого.

Ремейк MGS 3 створюється для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S. У проєкту поки немає дати релізу, але в найближчий рік він навряд чи вийде. Творець франшизи Metal Gear Solid, Хідео Кодзіма, у його створенні участі не бере. На сторінці гри в Steam вказана підтримка російських субтитрів.

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