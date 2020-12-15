Знаменитий бізнесмен розповів, якого персонажа обрав у грі.

Засновник і голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск оцінив свіжий рольовий екшен Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED.

Про це знаменитий бізнесмен написав у Твіттері, коли у нього запитали, чи грав він у Cyberpunk 2077.

"Так, трохи. Виглядає непогано. Вибрав кочівника – тому початок був досить повільний, але потім швидко набрав обертів. Здавалося, що майже всі в Steam грали в Cyberpunk в ці вихідні", – написав Маск.

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Припущення засновника SpaceX недалекі від істини. У день релізу, 10 грудня, на цифровому майданчику Steam в Cyberpunk 2077 грало понад мільйон осіб. А минулими вихідними, 12-13 грудня, в Steam було встановлено новий рекорд з пікового онлайну – сервісом одночасно користувалися 24,7 млн гравців. У трійку лідерів за кількістю одночасних користувачів разом з CS:GO та Dota 2 увійшов Cyberpunk 2077.

Гра користується величезною популярністю. В Steam у польського екшену 79% позитивних відгуків на основі 175 тисяч користувальницьких рецензій. А ось власники базових консолей минулого покоління, PS4 та Xbox One, залишилися незадоволеними технічним станом новинки.

Cyberpunk 2077 на консолях

Після релізу на агрегаторі Metacritic гра отримала всього 3 бали від користувачів PS4 та 4 бали від власників Xbox One.

Власники консолей скаржаться на погану оптимізацію, падіння частоти кадрів, тривале завантаження високополігональних текстур і вильоти гри.

Студія CD Projekt вже вибачилася перед користувачами. Розробники порадили власникам PS4 та Xbox One почекати найближчих великих патчів у січні та лютому або ж повернути гроші за гру.

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Автор: Сергій Коршунов