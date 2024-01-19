Зовнішність головному герою подарував Харрісон Форд, який і зіграв Індіану в кіно.

Студія Machine Games і Тодд Говард провели першу демонстрацію Indiana Jones and the Great Circle – екшена про Індіану Джонса, де гравці опиняться "прямо в шкурі знаменитого археолога".

Багато хто очікував, що гра буде екшеном від третьої особи в стилі Uncharted, але, як виявилося, ігровий процес буде в основному відбуватися від першої особи. Втім, в катсценах і деяких геймплейних моментах ми все ж будемо повністю бачити персонажа.

При цьому проєкт не буде банальним шутером від першої особи: це, скоріше, адвенчура, де гравці зможуть самі прокладати собі шлях, користуючись різними інструментами. Серед них – вірний батіг Індіани Джонса, за допомогою якого вийде як усувати ворогів, так і долати перешкоди.

Зовнішність головному герою подарував Харрісон Форд, а дії Indiana Jones and The Great Circle розгортаються між фільмами "У пошуках втраченого ковчега" і "Останній хрестовий похід".

Реліз гри відбудеться вже цього року на ПК і Xbox Series, але поки без точної дати. З дня релізу екшен буде доступний підписникам Xbox Game Pass.

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