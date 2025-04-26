Гра про Індіану Джонса вийшла на консолі Sony 17 квітня.

Indiana Jones and the Great Circle вийшла на Xbox і ПК у Steam ще в грудні, але до Playstation 5 археолог дістався тільки 17 квітня.

Згідно зі свіжим аналізом Alinea Analytics, у перший тиждень на PS5 продали більше копій Indiana Jones, ніж на Xbox і Steam разом узятих. На шостий день після релізу на PS5 продажі склали 117,2 тисячі копій, тоді як у Steam - 91,2 тисячі. Старт на ПК був сильнішим за рахунок попередніх замовлень, але Sony швидко наздогнала і обійшла суперників, забезпечивши зростання на 28%.

На Xbox статистика інша: близько 5 мільйонів користувачів спробували гру, але основна маса прийшла через підписку Game Pass. Прямі продажі виявилися помітно нижчими.

Відео дня

Для Microsoft такі результати виглядають обнадійливо. На тлі падіння продажів Xbox Series вони активно рухаються в бік видавництва, і успішні цифри на чужій платформі підтверджують перспективність цієї тактики. Аналітика також показує, що аудиторія Playstation охочіше купує сюжетні ігри, засновані на відомих франшизах.

Раніше ми розповідали, що очільник Xbox Філ Спенсер дуже задоволений Indiana Jones and the Great Circle і хотів би її продовжити. Але водночас, компанія робить акцент на власні серії, наголосив Спенсер.

Вас також можуть зацікавити новини: