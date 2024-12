Про це повідомляє інсайдер Джез Корден.

Disney виявилася задоволена результатами Indiana Jones and the Great Circle і хоче далі розвивати ігрові ітерації франшизи.

Про це повідомив інсайдер і редактор видання Windows Central Джез Корден в останньому випуску свого подкасту. Корден розповів, що хоч на думку гравців проєкт стартував не надто добре, але за підсумком гра про Індіану Джонса виявилася другою найбільш продаваною грою за останній місяць, обійшла її тільки Call of Duty: Black Ops 6.

Також Корден поділився, що за інформацією його знайомого інсайдера Disney, компанія оцінила старання Machine Games і хоче далі розвивати ігрову франшизу про археолога-мандрівника.

Відео дня

"Інсайдер Disney сказав, що тепер буде більше Індіани Джонса. Водночас і за моєю інформацією, Disney уже донесла розробникам, що хоче більше Індіани Джонса"

Уже офіційно відомо, що зараз для гри готується DLC The Order of the Giants.

Раніше ми розповідали, що технічні фахівці з Digital Foundry склали топ-10 ігор 2024 року з найкращою графікою. Indiana Jones and the Great Circle була визнана найкрасивішою і технологічною грою року, що минає.

Вас також можуть зацікавити новини: