Project Q повинна з'явиться на ринку в листопаді.

Довірений інсайдер Том Хендерсон був першим, хто розповів про існування Project Q - нової портативної консолі від Sony. Японська компанія анонсувала пристрій на нещодавній презентації PlayStation Showcase. Після цього стало зрозуміло, що інформатор опублікував правдиві відомості. А нещодавно він розповів, коли Project Q з'явиться на ринку.

Уточнення щодо дати релізу Том Хендерсон зробив під своєю першою публікацією в Twitter про портативну консоль. Він написав: "Наразі випуск заплановано на середину-кінець листопада 2023 року". Заява інсайдера передбачає, що плани Sony можуть змінитися. Однак зараз компанія прагне почати продажі саме в зазначений період.

Офіційно японський платформотримач не повідомляв, коли Project Q з'явиться на полицях магазинів. Однак минулі "попадання" Хендерсона і надійність його джерел не дозволяють сумніватися в опублікованих відомостях. Крім того, в листопаді стартує святковий сезон в США. А це вважається найкращим часом для випуску нових продуктів.

Відео дня

Project Q — основні подібності

Це портативна консоль, яка виглядає, як DualSense, розділений екраном посередині. Вона призначена для відтворення ігор з PlayStation 5 за допомогою функції Remote Play. Проєкти транслюватимуться в роздільній здатності 1080р при 60 кадрах/с.

Консоль оснащена 8-дюймовим екраном. Це майже на чверть більше, ніж у Nintendo Switch.

Project Q володіє адаптивними тригерами, має динаміки, вхід для навушників, кнопки регулювання гучності та інші атрибути DualSense.

Вас також можуть зацікавити новини: