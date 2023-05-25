Для її використання необхідно мати PlayStation 5.

Інсайдер Том Хендерсон знову мав рацію. На початку квітня він розповів про портативну консоль від Sony під кодовою назвою Q Lite. Пристрій дійсно існує: японська компанія анонсувала його на недавній презентації PlayStation Showcase.

Приставку зі сцени представив генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Консоль отримала назву Project Q і виглядає, як збільшена версія контролера DualSense, розділена екраном посередині. Керівник також підтвердив головну особливість консолі. Всі проєкти на пристрої будуть запускатися за допомогою функції Remote Play на PlayStation 5. Остання дозволяє транслювати ігровий процес через Wi-Fi.

Тобто Project Q — це не самостійний пристрій. Воно підійде лише тим, у кого є PS5, і має працювати в безпосередній близькості від консолі для стабільної передачі даних.

Що ще відомо про Project Q

Більше подробиць Sony не розкрила, проте Хендерсон давно поділився головними деталями. Після анонсу пристрою в решті інформації від інсайдера можна вже не сумніватися.

Консоль оснащена 8-дюймовим екраном. Це майже на чверть більше, ніж Nintendo Switch.

Project Q володіє адаптивними тригерами, має динаміки, вхід для навушників, кнопки регулювання гучності та інші атрибути DualSense.

Цільові показники пристрою — трансляція ігор в роздільній здатності 1080р при 60 кадрах/с.

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